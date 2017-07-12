Суд арестовал убившего бывшую жену ростовского полицейского

Суд арестовал ростовского полицейского Сергея Кадацкого, застрелившего на трассе Ростов-Таганрог бывшую жену и ранившего тестя. Об этом говорится в сообщении СК, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 12 июля.

В ближайшее время следователь планирует предъявить ему обвинение в убийстве и покушении на убийство.

Ранее 12 июля СК сообщил, что полицейский сознался в преступлении. По словам Кадацкого, между ним и женой на протяжении нескольких месяцев вспыхивали ссоры на бытовой почве, из-за которых они стали жить раздельно.

«В день происшествия (11 июля), зная, что супруга и ее отец будут проезжать по указанной трассе, подозреваемый дождался их появления, достал охотничье ружье и произвел несколько выстрелов в сторону потерпевших. После того как машина потерпевших остановилась, Кадацкий несколько раз выстрелил в мужчину из травматического пистолета. После этого подозреваемый скрылся, впоследствии выбросив оружие», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Позднее орудия преступления были найдены, проводится их экспертиза.

По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, недавно Кадацкий проиграл в суде иск об определении места проживания детей — их оставили матери, после чего офицер решился на убийство: после смерти бывшей супруги дети могли бы вернуться к нему.