Мужчина в полицейской форме расстрелял бывших тещу и тестя под Таганрогом

В Ростовской области мужчина в полицейской форме расстрелял бывших тещу и тестя на трассе под Таганрогом, говорится на Telegram-канале MDK.

К сообщению прикреплено видео с места происшествия. Женщина погибла на месте, а ее муж, предположительно, находится в крайне тяжелом состоянии. На записи он рассказал, что напавший — бывший супруг его дочери по фамилии Кадацкий.

Как сообщил «Интерфаксу» официальный представитель ГУ МВД России по региону Наталья Устименко, стрелявший задержан в Ростове-на-Дону. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что мужчина является сотрудником правоохранительных органов. Он также отметил, что в автомобиле находились его бывшая жена и тесть.

10 июля на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношение полицейского, убившего коллегу ударом кулака в результате ссоры на трассе Светлоград — Благодарный. «Подозреваемый своим вызывающим поведением спровоцировал конфликт с потерпевшим, который, возвращаясь с семьей с отдыха, согласился подвезти его до дома», — отметили в следствии.