В Ростовской области задержан расстрелявший бывшую семью полицейский

39-летний офицер полиции, расстрелявший машину с бывшими родственниками на трассе в городе Ростов-на-Дону, задержан, уголовное дело возбуждено по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Об этом «Ленте.ру» заявила Галина Гагалаева, официальный представитель регионального следственного управления СКР.

«Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, идет допрос задержанного. Это действующий офицер полиции. Оружия при нем не обнаружено, сейчас выясняется, где он его выбросил. Мотивы поступка устанавливаются», — рассказала Гагалаева.

Она уточнила, что погибла бывшая жена офицера, 1981 года рождения. В больницу доставлен его бывший тесть, которому исполнилось 57 лет.

Как сообщили «Ленте.ру» в региональном главке МВД, преступление было совершено около 18:00 на трассе Ростов — Таганрог, в черте города. Неизвестный на автомобиле открыл огонь по двигавшейся рядом машине. В результате пассажирка погибла на месте, водитель был ранен. Он назвал оперативникам данные стрелявшего, которого опознал. Через два часа на перекрестке улиц Оганова и Таганрогской в ходе операции «Сирена» подозреваемый был обнаружен и задержан, рассказала официальный представитель областной полиции Наталья Устименко.

Она добавила, что служивший в одном из тыловых подразделений офицер уже уволен из органов внутренних дел, а после проведения служебной проверки к дисциплинарной ответственности будут привлечены его руководители.

Утром 11 июля в офисе на Алтуфьевском шоссе бывший сотрудник центра спецназначения ГИБДД МВД РФ застрелил свою знакомую, после чего покончил с собой.