В сети появилось видео с места стрельбы на Алтуфьевском шоссе

Видео: @Lshort / Telegram

В интернете опубликовано видео с камер наблюдения, запечатлевших происходившее в торгово-офисном центре на Алтуфьевском шоссе в момент трагедии, когда мужчина застрелил женщину и покончил с собой. Кадры во вторник, 11 июля, публикует Telegram-канал ШОТ.

На кадрах видно, как вначале в офис поднимается стрелок, а затем — жертва. Однако, в помещение они заходят в обратном порядке, после чего раздаются выстрелы. Как ранее сообщали в столичном управлении Следственного комитета России (СКР), жертвой «алтуфьевского стрелка» оказалась его сожительница.