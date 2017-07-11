Стали известны подробности стрельбы на Алтуфьевском шоссе

Стали известны подробности трагедии в офисе торгового центра на Алтуфьевском шоссе в Москве, где мужчина застрелил женщину и покончил с собой. Об этом во вторник, 11 июля, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

«Ранее стрелок, мужчина 1966 года рождения служил в Центре специального назначения (ЦСН) ГИБДД России, уволился в звании полковника милиции. Затем на протяжении около 10 лет мужчина трудился в частном охранном предприятии (ЧОП), откуда недавно уволился. В офисе именно этой организации и произошла стрельба», — сказал собеседник редакции.

По его словам, убитая (1972 года рождения) трудилась в том же ЧОП бухгалтером; стрелок выпустил в нее четыре пули, прежде чем покончить с собой. Как отметил источник, стрельба велась из наградного пистолета Макарова, который мужчина, предположительно, мог получить за службу в Чечне.

Ранее стало известно, что мужчина, застреливший женщину в офисе торгового центра на Алтуфьевском шоссе в Москве, был ее сожителем.

Убийство женщины и последующий суицид стрелка произошли утром 11 июля. Источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина зашел в торгово-офисный центр, поднялся в офис, выстрелил в одну из находившихся там сотрудниц. Затем он подошел к ней, сделал контрольный выстрел в голову и совершил самоубийство.