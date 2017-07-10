На Ставрополье полицейский поссорился с коллегой и убил его одним ударом

Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении полицейского, который в результате ссоры со своим коллегой убил его одним ударом кулака. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщили в региональном управлении СК.

«По данным следствия, вечером 9 июля 2017 года на проезжей части автодороги "Светлоград — Благодарный" подозреваемый своим вызывающим поведением спровоцировал конфликт с потерпевшим, который, возвращаясь с семьей с отдыха, согласился подвезти его до дома. В процессе ссоры мужчина нанес удар кулаком в лицо потерпевшего, причинив ему телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, контузии головного мозга тяжелой степени, в результате чего потерпевший скончался на месте», — отмечается в сообщении.

Подозреваемый задержан, в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщает главное управление МВД по Ставропольскому краю, полицейский уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, передает РИА Новости.

В марте Новгородский районный суд вынес приговор в отношении бывшего участкового уполномоченного полиции, 25-летнего Антона Лубенцова: он получил три года ограничения свободы за то, что случайно застрелил коллегу. Убийство произошло при разборке табельного пистолета Макарова.