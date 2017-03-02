Силовые структуры
 

Случайно застрелившего коллегу полицейского осудили в Великом Новгороде

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Новгородский районный суд вынес приговор в отношении бывшего участкового уполномоченного полиции, 25-летнего Антона Лубенцова: он получил три года ограничения свободы за то, что случайно застрелил коллегу. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Новгородской области.

Лубенцова осудили по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«Судом установлено, что вечером 20 октября 2016 года, Лубенцов, находясь в помещении служебного кабинета участкового пункта городского отдела полиции, при разборке табельного пистолета Макарова нарушил общие правила обращения с огнестрельным оружием и по неосторожности выстрелил в своего сослуживца», — говорится в сообщении.

От полученного ранения мужчина скончался на месте. В прокуратуре отметили, что вину в совершенном преступлении подсудимый признал в полном объеме.

19 октября 2016 года стало известно, что в Москве сотрудник Росгвардии случайно застрелил сослуживца в оружейной комнате 3-го батальона вневедомственной охраны.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как один из сотрудников направил ствол в сторону своего коллеги Никиты Павлутина, после чего произошел выстрел. Пуля попала в стену и отрикошетила в голову Павлутину. Пострадавший был госпитализирован, ему сделали операцию, но он скончался.

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