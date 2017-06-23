Американский полицейский выстрелил в пса и убил подростка

Заместитель шерифа округа Лос-Анджелес (штат Калифорния, США) выстрелил в напавшего на него пса и убил подростка. Об этом сообщает BBC News.

Стражи порядка прибыли по вызову в один из местных домов — жители пожаловались на громкую вечеринку. Когда они вышли из машин, на них набросился 30-килограммовый питбуль. Пса успокоил его хозяин Армандо Гарсия-Муро.

Вскоре пес, по-видимому, вырвался из рук Гарсии-Муро и вновь атаковал стражей порядка, укусив одного из них за колено. Полицейские открыли огонь, и собака, получив ранение, ретировалась. В десяти метрах от места происшествия и было обнаружено тело Гарсии-Муро.

Пуля, вероятно, задела дорожное покрытие и рикошетом попала в грудь 17-летнему американцу. «По нашей предварительной оценке, полицейские не видели, что из-за угла кто-то-выходит», — рассказали стражи порядка на пресс-конференции. Следователи устанавливают точные обстоятельства произошедшего. Собака умерла не от ран — ее решили усыпить.