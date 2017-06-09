Собаки загрызли двух кенгуру в Калининградском зоопарке

В Калининградском зоопарке в результате нападения собак погибли две самки кенгуру. Об этом сообщается на сайте зоопарка.

Инцидент произошел в ночь на 9 июня. Жертвами бродячих псов стали две самки кенгуру Бенетта — пяти и десяти лет. «Вызванный на место наряд полиции в ходе осмотра вольера обнаружил клочки собачьей шерсти и следы лап. В процессе дальнейшего осмотра периметра ограждения было обнаружено место предположительного проникновения бродячих животных в районе ручья Парковый. В пролете забора был выломан один из прутьев», — говорится в тексте.

Отмечается, что в момент нападения в вольере находились 10 животных, среди которых два детеныша, родившихся в этом году. Сотрудники зоопарка установили, что остальные кенгуру не пострадали.

В феврале 2014 года в Калининградском зоопарке бродячие собаки загрызли пять кенгуру. Одного детеныша, находившегося у погибшей матери в сумке, сотрудникам зоопарка удалось спасти и выходить. После инцидента было установлено новое ограждение, а также введен обязательный обход периметра охранниками.