Полиция расследует гибель кенгуренка и травму осла в Пятигорске

Полиция Пятигорска проверяет информацию о жестоком обращении с животными в местном контактном зоопарке. По предварительным данным, там погиб детеныш кенгуру и пострадал осел — ему изуродовали копыта, сообщает РИА Новости со ссылкой на городской отдел МВД.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в полиции.

Зооактивисты из организации «Вита» опубликовали пост «ВКонтакте» о состоянии животных в этом зоопарке в понедельник, 20 февраля, отметив, что кенгуренок погиб из-за переохлаждения. По их мнению, администрации заведения «плевать на животных».

В ноябре 2016 года похожий скандал возник вокруг одного из столичных контактных зоопарков — там лишился зрения енот по кличке Тося, после чего его владельцы попросили ветеринаров усыпить животное. Сотрудники клиники «Зеленый попугай», где зверю продиагностировали глаукому, поселили енота у себя, обеспечив лечение.