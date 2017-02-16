В Ленинградском зоопарке умер старейший в мире жираф

В Ленинградском зоопарке самый старый жираф в мире, самка по кличке Луга, умерла в возрасте 35 лет. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Луга появилась на свет в зоосаде 4 ноября 1981 года. Вместе с самцом по кличке Гамлет животное произвело на свет семь детенышей. По информации на странице зоопарка в Instagram, в последний день рождения животного в учреждении было проведено праздничное мероприятие для посетителей и самой именинницы.

Отмечается, что в среднем жирафы живут в неволе около 27 лет (в природе этот срок значительно меньше). В связи с этим сотрудники зоопарка предположили, что долгожительница оказалась самой старой представительницей своего вида в мире.

Ранее в феврале стало известно, что в океанариуме американского города Чикаго умерла самая старая в мире аквариумная рыба по кличке Granddad («Дедушка»). Ей было более 90 лет. Рыба прибыла в местный аквариум Шедда в 1933 году из Австралии.