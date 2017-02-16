В Ленинградском зоопарке умер старейший в мире жираф

В Ленинградском зоопарке самый старый жираф в мире, самка по кличке Луга, умерла в возрасте 35 лет. Об этом сообщается на сайте учреждения.
Луга появилась на свет в зоосаде 4 ноября 1981 года. Вместе с самцом по кличке Гамлет животное произвело на свет семь детенышей. По информации на странице зоопарка в Instagram, в последний день рождения животного в учреждении было проведено праздничное мероприятие для посетителей и самой именинницы.
Сегодня для нас особенный день, жирафу Луге исполнилось 35 лет. Празднование запланировано на 4 ноября: 12:00 – 15:00 – праздничная программа «С днем рождения, Луга!». Разделите с жирафом Лугой веселые праздничные хлопоты! • Превратись в жирафа на площадке «Салон красоты». • Прояви себя в жирафьих видах спорта на площадке «Фитнес-клуб». • Узнай, сколько килограмм и сантиметров в здоровом жирафе на площадке «Медосмотр». • Помоги Луге пригласить друзей на праздник на площадке «Турфирма»! Получи маршрутный лист и доставь по нему приглашения африканским животным зоопарка. • Познакомься с рационом питания жирафов в дикой Африке и в зоопарках на площадке «Кафе». В рамках этой программы в 12:30 и 14:45 пройдут мастер-классы по приготовлению вкусных сюрпризов для именинницы! Игры будут проходить около павильона «Жирафы». Маленьких гостей зоопарка ожидают приятные сюрпризы: встреча со сказочными персонажами от агентства праздников «Сказочная галерея», «жирафий» аква-грим и жирафы из воздушных шариков!
Отмечается, что в среднем жирафы живут в неволе около 27 лет (в природе этот срок значительно меньше). В связи с этим сотрудники зоопарка предположили, что долгожительница оказалась самой старой представительницей своего вида в мире.
Ранее в феврале стало известно, что в океанариуме американского города Чикаго умерла самая старая в мире аквариумная рыба по кличке Granddad («Дедушка»). Ей было более 90 лет. Рыба прибыла в местный аквариум Шедда в 1933 году из Австралии.