В Краснодаре бывшего полицейского осудили за изнасилование и убийство девочки

В Краснодаре бывший полицейский Иван Сорокоумов получил 23 года колонии за серию сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних и убийство 12-летней девочки. Об этом в среду, 31 мая, «Ленте.ру» сообщили в правозащитной организации «Зона права», представлявшей интересы одной из потерпевших.

Из 23 лет лишения свободы, назначенных Сорокоумову, 7 лет он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Кроме того, в исправительном учреждении бывший полицейский пройдет курс лечения от педофилии с садистскими наклонностями. Подельник Сорокоумова, 26-летний Сергей Калганов, приговорен к 13 годам колонии.

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О том, что Сорокоумов и Калганов предстанут перед судом, стало известно 13 декабря 2016 года. В региональном управлении СКР отметили, что уголовное дело возбуждено по статьям 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 105 УК РФ («Убийство малолетнего с целью скрыть другое преступление»).

2 сентября 2015 года в управлении МВД по Краснодарскому краю сообщили, что в отделе полиции в Горячем Ключе, где работал Иван Сорокоумов, была проведена чистка кадров. Ранее в тот же день Сорокоумов признался в убийстве 12-летней девочки.

По версии следствия, в 2015 году Сорокоумов неоднократно вывозил в лес и вступал в половые отношения с двумя несовершеннолетними жертвами. При этом в одном из эпизодов участвовал его знакомый Сергей Калганов. Третьей жертвой осужденного в том же году стала девочка, которой во время его первого изнасилования было 11 лет.

Как установили следователи, 31 августа 2015 года после очередного изнасилования этого ребенка и возвращения с ней домой, осужденный получил вызов от своего коллеги, что ведутся поиски без вести пропавшей девочки. Боясь разоблачения, Сорокоумов вывел ребенка из машины, достал из багажника деревянную биту и тремя ударами по затылку убил свою жертву, после чего выкинул труп в протекающую рядом реку Псекупс, а по дороге в Горячий Ключ выбросил из окна биту.