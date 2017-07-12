Убивший бывшую жену под Ростовом полицейский признал вину

Полицейский Сергей Кадацкий, устроивший стрельбу на трассе под Ростовом, в ходе допроса признал вину в убийстве бывшей супруги. Об этом сообщается в пресс-релизе Следственного комитета России, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам Кадацкого, между ним и женой на протяжении нескольких месяцев вспыхивали ссоры на бытовой почве, из-за которых они стали жить раздельно.

«В день происшествия, зная, что супруга и ее отец будут проезжать по указанной трассе, подозреваемый дождался их появления, достал охотничье ружье и произвел несколько выстрелов в сторону потерпевших. После того как машина потерпевших остановилась, Кадацкий несколько раз выстрелил в мужчину из травматического пистолета. После этого подозреваемый скрылся, впоследствии выбросив оружие», — пояснили в СК.

Позднее орудия преступления были найдены, проводится их экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» и «Покушение на убийство». В ближайшее время следователь направит ходатайство в суд об аресте подозреваемого.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что недавно офицер проиграл в суде иск об определении места проживания детей — их оставили матери. Именно это, считают оперативники, толкнуло офицера на преступление: после ее смерти дети могли бы вернуться к нему.