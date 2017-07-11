Офицер полиции в Ростове-на-Дону стрелял в жену из-за детей

Врачи Мясниковской Центральной районной больницы Ростова-на-Дону продолжают борьбу за жизнь раненного офицером 57-летнего мужчины. Об этом со ссылкой на медиков хирургического отделения ЦРБ сообщает РИА Новости.

«Сейчас доктора заняты в операционной, пока информацию по его состоянию дать не можем. Еще рано говорить, что жизни (пострадавшего) ничто не угрожает», — пояснил собеседник агентства.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что сейчас идет допрос задержанного майора, одновременно оперативники ведут розыск выброшенного или спрятанного им оружия. «По словам раненого, огонь по машине велся из охотничьего ружья и пистолета Макарова, однако в момент задержания офицера ни при нем, ни в машине оружия обнаружено не было. Сам он пока ничего не пояснил, поиск ведется оперативными методами», — рассказал источник.

Он уточнил, что по подозрению в убийстве задержан майор внутренней службы Сергей Кадацкий, сотрудник одной из тыловых служб ГУ МВД по Ростовской области. Основная версия преступления — убийство на фоне длительных личных неприязненных отношений. По предварительным данным, недавно офицер проиграл в суде иск об определении места проживания детей — их оставили матери. Именно это, считают оперативники, и подтолкнуло офицера на преступление — после ее смерти дети могли бы вернуться к нему.