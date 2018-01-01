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Новый липецкий ревнивец-садист поиздевался над бывшей женой

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Житель города Лебедянь в Липецкой области пытался изнасиловать и убить бывшую жену. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Пострадавшая по имени Лариса рассказала, что 30 декабря к ней домой пришел супруг, с которым они развелись две недели назад. Девушка отказалась открывать ему дверь, тогда мужчина выбил ее и ударил бывшую жену в живот, потащил в комнату, где находился их общий ребенок, и попытался срезать с нее скальп.

«Потом потащил на балкон, хотел меня выкинуть, я вырвалась, схватила телефон, позвонила бабушке, он выхватил телефон, потом он потащил меня на кухню, разделся и попытался меня изнасиловать, сказал, что снимет это на телефон», — отмечает пострадавшая.

Сейчас Лариса находится в больнице. О произошедшем с ней сообщил на своей странице в социальной сети липецкий депутат Андрей Трофименков. После этого в областном управлении МВД началась проверка.

19 декабря сообщалось, что жителя города Лебедянь задержали по подозрению в избиении до смерти своей гражданской супруги. Во время долгого избиения он сделал несколько фотографий своей жертвы и разослал их знакомым семьи.

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