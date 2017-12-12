Ревнивец отрубил руки жене в Подмосковье

В Московской области ревнивый муж отрубил топором руки собственной жене, чтобы сделать ее калекой. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Как отмечает издание, преступление было совершено 11 декабря. В подмосковном главке МВД отметили, что подозреваемый задержан, а потерпевшая госпитализирована. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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«Они [подозреваемый и жертва] подали заявление на развод. У него началась паранойя на почве ревности. Думал, что его обманывали. Он ее и на детектор лжи возил, избил, ножом угрожал», — рассказала мать потерпевшей.

По ее словам, в последнее время предполагаемый злоумышленник вел себя дружелюбно и никто не ожидал, что он решится на преступление.

«Видимо, рубил по пальцам сначала, потом отрубил кисти, раздробил все. Левую руку тоже отрубил. Он сам ее привез в больницу. Он говорил, что хотел сделать ее калекой», — сообщила мать потерпевшей.

По ее словам, жертве преступления 25 лет, с мужем она проживала пять лет. У женщины двое детей, 3 и 4 лет.

