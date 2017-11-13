На Кубани ревнивец забил пенсионерку сковородой во время застолья

В станице Староминской (Краснодарский край) 46-летнего местного жителя заподозрили в том, что он до смерти избил свою 59-летнюю сожительницу. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

«7 ноября в течение дня они совместно распивали спиртные напитки. Со слов подозреваемого, вечером женщине на мобильный телефон стали поступать звонки с неизвестных номеров, в связи с чем между ними возникла ссора. В ходе конфликта мужчина взял металлическую сковородку и нанес ей множественные удары по голове оппонентки», — говорится в сообщении.

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Как отмечают следователи, причиной смерти потерпевшей явилась закрытая черепно-мозговая травма. Подозреваемый не сообщил о гибели своей сожительницы в правоохранительные органы. Вечером 9 ноября к ним в гости пришел сожитель матери мужчины, который обнаружил погибшую и сообщил об этом в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшей, повлекшего по неосторожности ее смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). В настоящее время подозреваемый задержан и заключен под стражу.

31 октября стало известно, что полиция Новокузнецка задержала 23-летнюю местную жительницу, из мести разбившую сковородой автомобиль бывшего супруга.