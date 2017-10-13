Жена забросала британца собачьими фекалиями за 200 измен

56-летняя британка начала мстить бывшему мужу после того, как узнала о его множественных изменах. Об этом пишет Daily Mail.

Дебора Аддамс из городка Уитстэйбл (графство Кент) заподозрила неладное, когда увидела счета на кредитке из расположенных рядом гостиниц. Позднее она обнаружила на компьютере некую секретную папку, и выяснила, что ее супруг Джофри Милкристон, с которым она прожила 11 лет, за половину их совместной жизни переспал с 200 проститутками.

Несмотря на длящийся в тот момент бракоразводный процесс, женщина начала буквально терроризировать мужа. За два месяца она атаковала его полутора тысячами SMS неприличного содержания, в частности, ее интересовало, почему он «разрешил проститутке использовать одну из своих секс-игрушек». Кроме того, она отправила коллеге мужа письмо, к которому было прикреплено фото ее супруга в обнаженном виде, сопровождаемое нелестными комментариями.

Кульминацией преследования стало забрасывание мужа собачьими фекалиями, после чего мужчина обратился в суд, который запретил Аддамс приближаться к своей жертве, обязал ее отработать 150 часов общественных работ, а также выплатить штраф в 850 фунтов. Комментируя вердикт, она заявила, что если бы хотела причинить боль мужу, то «отрезала бы его гениталии и носила их как серьги».