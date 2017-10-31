Бывшая супруга разбила сковородой автомобиль жителя Новокузнецка

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Полиция Новокузнецка задержала 23-летнюю местную жительницу, разбившую сковородой автомобиль бывшего супруга из мести. Об этом во вторник, 31 октября, сообщила пресс-служба управления МВД по Кемеровской области. Она же опубликовала видеозапись с камер наблюдения.

В правоохранительные органы обратился 37-летний горожанин с жалобой на повреждение припаркованного во дворе жилого дома Toyota Camry. В ходе проверки стражи порядка выяснили, что машину разбила бывшая супруга потерпевшего. Она рассказала полицейским, что несколько месяцев назад рассталась с мужем. Накануне происшествия женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла к бывшему супругу и потребовала отдать ей подаренный еще в браке автомобиль. Получив отказ, она взяла сковороду, вышла на улицу и начала кухонной утварью бить по машине, повредив ветровое и боковые стекла, капот, оба зеркала заднего вида. Сумма причиненного материального ущерба устанавливается.

В полиции решают вопрос о привлечении женщины к ответственности.