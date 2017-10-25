Бывшая жена Гуфа обвинила рэпера в трусости и краже часов

Видео: Super / YouTube

Рэперша Айза Анохина, известная под псевдонимом Aziza, выпустила клип про бывшего супруга Алексея Долматова (Гуф). Дисс под названием Supreme опубликован на видеохостинге YouTube в среду, 25 октября.

В ролике Aziza назвала Гуфа трусом, прикрывавшимся ей во время драки: «Жена получает кулаком в лицо, а муж за ней прячется как скотина».

Анохина также обвинила рэпера в краже ее часов и лицемерии: «Ты скоропостижно отъехал, кукуха, и надолго полетел лечиться в Израиль. Но, погоди, ты же принял ислам!»

Помимо этого исполнительница пригрозила Гуфу своим нынешним мужем, который «выбьет ему зубы за любовь» и «положит его наглое лицо на кафель». Напоследок Азиза пообещала запретить бывшему супругу посещать сына.