Рэп-баттл Гуфа и Птахи официально анонсирован

Организатор рэп-дуэлей Versus Battle Александр Тимарцев по прозвищу Ресторатор подтвердил, что баттл между хип-хоп-исполнителями Гуфом (Алексей Долматов) и Птахой (Давид Нуриев) состоится. Об этом он написал в Twitter.

Ресторатор заявил, что съемки поединка пройдут в январе 2018 года.

В сентябре стало известно, что Ресторатор согласился заплатить Гуфу два миллиона рублей за участие в этом рэп-баттле.

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Птаха вызвал своего бывшего коллегу по группе Centr Гуфа на словесный поединок 19 сентября. Конфликт музыкантов продолжается уже несколько лет. С 2004 по 2009 год оба входили в коллектив. В 2014-м коллектив воссоединился, но через два года распался снова.