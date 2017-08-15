Он вам не Мирон

В сеть выложили видеоролик рэп-баттла между Оксимироном (Мирон Федоров) и Гнойным (Вячеслав Машнов или Карелин). Поединок состоялся за неделю до этого, и уже тогда стало известно, что Федорова скинули с трона, но никто не ожидал, что его поражение будет настолько явным. Как за один час Гнойному удалось обличить прогнившую систему российского версуса — разбиралась «Лента.ру».

«Приди и охлади мой пыл»

Баттл Оксимирона и Гнойного имеет все шансы побить существующие рекорды популярности: только за первую ночь ролик набрал 3,5 миллиона просмотров. Ждали поединка больше года, а за неделю, прошедшую между баттлом и публикацией видео, атмосфера накалилась еще больше: слухи о том, что кто-то сумел победить Оксимирона, поражали воображение (сам рэпер в конце записи назвал это историческим моментом). Мирон Федоров очень долго был лидером отечественного баттл-рэпа — долгое время самым просматриваемым роликом лиги Versus Battle была его битва с Джонибоем, которого он поборол вчистую.

Гнойный же (также известный как Слава КПСС) — резидент лейбла «Ренессанс/Антихайп» — до поры до времени был менее заметным персонажем, хоть и главным игроком другой российской баттл-площадки, #SLOVOSPB. Однажды он прошелся по Оксимирону, и тот, на свою беду, вызвал его на поединок, уверенный в успехе. И проиграл со счетом 0:5.

Началось все с твита Оксимирона в июле 2016-го: «Гнойный, если реально хочешь узнать, кто баттл-мц и кто чисто за хайпом — жду на Слово-VS в 2017. Откатаю концерты и приду охладить твой пыл». Именно эти слова в итоге легли в основу текста песни Гнойного, которую он посвятил своей победе.

«Сегодня ты смотришь баттлы без панчей, а завтра порнуху без баб»

В лекции, посвященной русскому рэпу, культуролог и литературный критик Алексей Машевский разобрал творчество Оксимирона на поэтические составляющие. Анализировать треки Мирона Федорова с точки зрения рифм и поэтической интонации достаточно просто, учитывая, что у него самого филологическое образование (он закончил Оксфорд): в силу многочисленных книжных метафор и аллюзий Оксимирон существует скорее в литературной, то есть культурной парадигме, чем в контркультурной. Но в лекции речь о рэпе в студийных работах, а не о баттл-мастерстве. И если обильные культурные отсылки уместны на альбомах, то на ринге выглядит это скучно: здесь показателен литературный пассаж третьего раунда баттла Оксимирона с Гнойным, который ни разу не был прерван шумом толпы — публика просто не понимала, к чему этот долгий монолог о прочтенной недавно книге «Тысячеликий герой». Тем более что и с культурной точки зрения тут не все гладко — тот же Машевский находит в треках Оксимирона неверно интерпретированные отсылки.

A post shared by Oxxxymiron (@norimyxxxo) on Aug 14, 2017 at 2:21am PDT

«Почему я проиграл? Потому что, как и на прежних баттлах, ушел в лирические отступления, которые мне реально интересно писать, в отличие от бесконечного "сетап-панч, сетап-панч". Возможно, я по жизни слишком зациклился на том, как я в свое время повлиял на баттл-рэп, а вместо этого мне самому стоит поучиться у баттловиков, чей мир с тех пор перерос в нечто иное и самостоятельное. Хотя гонка за количеством панчей все еще кажется мне довольно унылым подходом к баттлам», — объяснил свое поражение Оксимирон в Instagram. И — да, он выложил фотографию книги «Тысячеликий герой». На английском языке.

«Слышь, чепуха [******], можешь других охмурять сонетами»

— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 14 августа 2017, 07:56

Оксимирон таким образом усложняет и так не вполне доступный неподготовленному слушателю жанр баттл-рэпа. Чтобы понять все панчи, нужно знать подробности предыдущих баттлов, строки из треков обоих оппонентов и даже мельчайшие детали их жизнеописаний: кто с кем и когда ссорился, кого когда избили, кто с кем встречался, кто у кого рэп читать учился. Придется посвятить немало времени, чтобы запомнить биографии каждого участника, тогда как в русском рэпе наизусть нужно знать только одну биографию — и речь, конечно, о треке группы «Кровосток».

«Вы штампуете сомнительный стафф»

В баттл-рэпе очень мало лиц, известных за пределами YouTube-площадки, кроме Оксимирона и Гнойного можно насчитать еще штук пять знаменитостей — и прославились они еще до участия в шоу. При этом самих баттлов куча — на канале Versus Battle около 170 роликов, у #SLOVOSPB их около 50. Попадаются такие, например, имена: Rokki Roketto, Трико Пюшон, Эмио Афишл, edik_kingsta — и ни о ком о них вы, скорее всего, не слышали. Усложняет все тот факт, что многие псевдонимы, попадающиеся в околобаттловых источниках (Соня Мармеладова, Валентин Дядька, Слава КПСС, Гнойный, Бутер Бродский), — принадлежат одному человеку.

Большинство же по-настоящему популярных рэперов в баттлах предпочитают не участвовать, считая этот жанр бессмысленным и не желая потакать любви аудитории к «срачу». Поэтому чаще всего баттлы не отражают ситуации в рэпе или мастерства конкретного MC, а остаются субкультурой со своими правилами и своими героями.

При этом из всех перечисленных баттл-рэперов (включая различные альтер-эго Славы Карелина) только один сумел попасть в «Олимпийский»: в ноябре там должен выступить Оксимирон — единственная крупная знаменитость по меркам мэйнстрима. Успех, а тем более талант, конечно, в «Олимпийских» измерять странно, но это самый доступный показатель величины аудитории конкретного человека, а не площадки.

«Мы пинаем уже мертвый жанр»

А если говорить о площадках в целом — тут показательно то, что одним из наиболее популярных роликов Versus Battle пока остается баттл Хованского и Ларина (32 миллиона просмотров) — блогеров, которые к рэпу никакого отношения не имеют. То есть ринг как место, где оттачивают свое мастерство хип-хоп-артисты, во многом изжило себя — по крайней мере зрителям интересно не это.

какая боль какая боль гнойный оксимирон пять ноль A post shared by Гнойный Aka СЛАВА КПСС (@gnojnyj) on Aug 13, 2017 at 1:07pm PDT

Оксимирон использует избитые приемы, выработанные несколько лет назад, и пытается выехать за счет своего успеха в прошлом. Он остановился в развитии: в баттлах участвует крайне редко, ничего нового изобрести не пытается. Он считает себя королем — так же, как лига Versus Battle во главе с Ресторатором, которую представляет Федоров, считает себя главной российской площадкой. И поединок Оксимирона и Гнойного — битва не только рэперов, но и лиг. Versus — самая популярная: на YouTube у них почти 3,5 миллиона подписчиков. Гнойный представляет #SLOVOSPB, отделившуюся от Slovo в 2014 году и менее кассовую: здесь только 280 тысяч фолловеров.

«Когда король умирает, гроб должен быть кинг-сайз»

Оксимирон говорил, что готовился к баттлу с Гнойным неделю — в его устах это звучало как хвастовство, но теперь его самонадеянность можно поставить ему в упрек. Хотя подготовка в российских реалиях и так, кажется, заходит слишком далеко. То, что тексты для баттлов пишутся заранее и заучиваются наизусть, — понятно, об этом сами MC говорят открыто. Иногда заготовки пишут даже не они сами, а гострайтеры, хотя это тоже неважно. Но есть свидетельства, что до баттла оппоненты договариваются между собой, какими именно словами будут друг друга унижать. Иначе как получается, что в каждом следующем раунде рэпер отвечает на обвинения предыдущего круга, да еще привлекая к такой ответке кого-то из аудитории? Некоторые явно осведомлены о том, что будет сказано, и заранее выучили свои слова.

Баттл Оксимирона и Гнойного, несмотря на отсутствие задора и скудость панчей со стороны первого, хорош хотя бы тем, что разрушил миф. Оксимирон больше не герой, который неизменно убивает дракона. Планка поднята — а значит, появился шанс, что рэп-баттлы станут острее и интереснее.