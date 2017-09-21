Культура
 

Гуфу согласились заплатить два миллиона за баттл с Птахой

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Александр Тимарцев
Александр Тимарцев

Организатор рэп-дуэлей Versus Battle Александр Тимарцев по прозвищу Ресторатор согласился заплатить два миллиона рублей хип-хоп-исполнителю Гуфу (Алексей Долматов) за участие в баттле с Птахой (Давид Нуриев). Об этом он написал в Twitter.

«Жду ответ от Алексея, деньги накопил», — сообщил Ресторатор.

Накануне Гуф прокомментировал вызов на баттл от своего бывшего коллеги по группе Centr Птахи. «Два ляма — и я побаттлюсь. Отвечаю на пацана. Два миллиона, Ресторатор, это небольшие деньги для тебя», — подчеркнул Долматов. Рэпер пообещал «вынести даже без рифмы» бывшего участника Centr.

Птаха вызвал Гуфа на словесный поединок 19 сентября. Конфликт музыкантов продолжается уже несколько лет. С 2004 по 2009 год оба входили в группу Centr. В 2014-м коллектив воссоединился, но через два года распался снова.

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