Гуф потребовал 2 миллиона за участие в баттле

Рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, провел для поклонников прямую трансляцию в своем Instagram. В ней он прокомментировал вызов на баттл от своего бывшего коллеги по группе Centr Птахи, а также раскритиковал сам жанр баттл-рэпа.

«Два ляма — и я побаттлюсь. Отвечаю на пацана. Два миллиона, Ресторатор (основатель баттл-площадки Versus Александр Тимарцев — прим. «Ленты.ру»), это небольшие деньги для тебя. Ты "бэху" меняешь в каждом "версусе". Я ненавижу всю эту вашу шарашкину контору — ни Slovo, ни Versus, вы мне ***** не нужны никто. Я сам по себе, я гопник», — заявил Гуф.

Вызов Гуфа на баттл Птаха опубликовал на своем канале в YouTube 19 сентября. Конфликт двух рэперов идет уже несколько лет. С 2004-го и по 2009 год оба входили в группу Centr. В 2014 году коллектив воссоединился, но через два года распался снова.

Гуф тем не менее выразил сомнение в способностях Птахи составить ему конкуренцию, пообещав вынести бывшего участника Centr даже «без рифмы» и устроить для того «самые большие похороны». Музыкант рассказал и о предназначении запрошенного им гонорара: «Я хочу два ляма, я хочу себе новую беспалевную тачку, потому что я пожизненно лишен прав».

Затем Долматов перешел к оскорблениям других коллег по рэп-сцене, к которым у него накопились вопросы за последнее время. Так, у него вызвало недовольство поведение Скриптонита, поучаствовавшего в записи совместного клипа Гуфа и Тимати, а затем раскритиковавшего результат. «Я тебя ни о чем больше не попрошу, казах ты мой дорогой. Я тебя очень любил, охрененный у тебя рэп, но я не понимаю, о чем ты читаешь и не все телки суки, понял?» — пообещал Гуф.

Также досталось таким артистам, как Оксимирон («Идите учитесь в Оксфорде, чтобы его понять — я не понимаю»), Pharaoh («Фараоны, Ти-Фесты, вы кто, на меня залупаться? Вы кто такие? Приезжайте сюда!») и Басте («Пока я торчал, ты хоть раз мог позвонить и засунуть меня в реабилитационный центр?»).

Трансляция Гуфа в Instagram длилась более 20 минут. Расшифровку отдельных ее цитат опубликовало издание The Flow.

В дискографии Гуфа 10 студийных альбомов, последний из которых, записанный совместно с рэпером Слимом, вышел в 2017 году. Он удостаивался премий RMA, Rock Alternative Music Prize и других музыкальных наград.