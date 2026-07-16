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05:22, 16 июля 2026Бывший СССР

Литовский министр осадил президента после слов о России

Министр Каунас не подтвердил слова президента Науседы о подготовке Россией ударов по Литве
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Гитанас Науседа

Гитанас Науседа. Фото: Alastair Grant / Reuters

Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас в интервью LRT назвал недостоверными слова президента Гитанаса Науседы о том, что Россия якобы планирует нанести удары по объектам критической инфраструктуры страны.

«Наша разведка действительно работает, и мы не видим скопления российских войск на нашей границе. В настоящее время нет этой угрозы», — заявил министр.

По его словам, Литва усиливает защиту приграничных объектов, ссылаясь на возможные провокации, однако конкретных фактов или примеров таких действий он не привел. Каунас также подчеркнул, что информация о готовящихся атаках не подтверждается оперативными данными.

Ранее премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс представил состав нового правительства.

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