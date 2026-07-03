Раскрыта главная интрига нового правительства Литвы

LRT: Премьер Литвы Миндаугас Синкявичюс представил состав нового правительства

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс представил состав нового правительства, сообщает телеканал LRT.

«Главная интрига касалась главы МИД, однако Миндаугас Синкявичюс объявил, что министром иностранных дел останется Кястутис Будрис», — отмечено в публикации LRT.

По словам Синкявичюса, Литва должна сохранять последовательность во внешней политике и «не метаться из стороны в сторону», в связи с чем кандидатура Будриса представляется наиболее подходящей для должности министра иностранных дел. Свой пост также сохранит и министр обороны Робертас Каунас.

Ранее Будрис призвал НАТО «показать русским», что силы альянса способны прорваться в Калининградскую область. После этого Каунас поддержал инициативу по внесению поправок в конституцию, предусматривающих возможность размещения ядерного оружия во время кризисов и войны на территории Литвы.