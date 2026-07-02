В Литве одобрили снятие запрета на ядерное оружие

Глава МО Литвы Каунас: Литва поддерживает внесение поправок в конституцию о ядерном оружии

Министр обороны Литвы Робертас Каунас поддерживает инициативу по внесению поправок в конституцию, предусматривающих возможность размещения ядерного оружия в стране. Об этом сообщает Delfi.

«Никто не говорит о размещении какого-либо оружия массового поражения в Литве в мирное время. Однако мы являемся частью оборонного альянса НАТО, НАТО обладает ядерным потенциалом как для сдерживания, так и для обороны», — заявил Каунас в интервью.

Он также отметил, что Литва является единственной страной в Восточной Европе, которая запрещает использование ядерного оружия во время кризиса или войны. По его словам, подобные запреты не позволяют стране полностью воспользоваться возможностями НАТО.

Для внесения изменений в конституцию необходимо, чтобы не менее 94 парламентариев дважды проголосовали за них с интервалом в три месяца. На настоящий момент правительственная коалиция в сейме (парламенте) Литвы удерживает большинство в 79 мандатов, противопоставляя себя оппозиционному блоку из 62 депутатов.

Ранее Каунас сообщил, что на национальном уровне уже ведутся соответствующие обсуждения о внесении поправок в конституцию по вопросу размещения ядерного оружия на территории Литвы. Министр обороны подчеркнул, что в текущих обстоятельствах Литва «не может оставаться в стороне». В дальнейшем принятие решения во многом будет зависеть от положительного ответа со стороны США.

