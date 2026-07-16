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05:38, 16 июля 2026Россия

Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Расчет ВС России уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Расчет артиллерийского орудия «Козерог» Вооруженных сил (ВС) России уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны РФ, заявление приводит РИА Новости.

«На сумском направлении расчет безоткатного артиллерийского орудия "Козерог" 810-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск "Север" во взаимодействии с разведчиками-операторами беспилотных систем (БпС) уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее сотрудники подразделения Федеральной службы безопасности (ФСБ) России «Горыныч» провели операцию по уничтожению украинских диверсантов, схрона с боеприпасами и пункта управления БПЛА ВСУ у Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Момент уничтожения попал на видео.

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