Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Расчет ВС России уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

Расчет артиллерийского орудия «Козерог» Вооруженных сил (ВС) России уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны РФ, заявление приводит РИА Новости.

«На сумском направлении расчет безоткатного артиллерийского орудия "Козерог" 810-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск "Север" во взаимодействии с разведчиками-операторами беспилотных систем (БпС) уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее сотрудники подразделения Федеральной службы безопасности (ФСБ) России «Горыныч» провели операцию по уничтожению украинских диверсантов, схрона с боеприпасами и пункта управления БПЛА ВСУ у Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Момент уничтожения попал на видео.