Уничтожение диверсантов и пункта управления дронами у российской деревни попало на видео

ФСБ показала момент уничтожения диверсантов и пункта управления БПЛА у Константиновки

Сотрудники подразделения Федеральной службы безопасности (ФСБ) России «Горыныч» провели операцию по уничтожению украинских диверсантов, схрона с боеприпасами и пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Момент уничтожения попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал ТАСС со ссылкой на УФСБ России по ДНР.

На видео показано, как наносят удар по месту дислокации ВСУ.

Ранее сотрудники подразделения «Горыныч» ФСБ выявили и уничтожили четыре диверсионные группы, которые базировались вдоль маршрутов продвижения российских войск в Константиновке ДНР.