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05:44, 16 июля 2026Интернет и СМИЭксклюзив

Россиянам дали важный для безопасности совет по использованию банковских приложений

В Роскачестве рекомендовали россиянам удалять старые версии банковских приложений
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Многие пользователи, установив новую версию банковского приложения, забывают или не спешат удалять старую, однако такая привычка может стоить не только свободного места в памяти телефона, но и денег на счетах, предупредили эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества. В разговоре с «Лентой.ру» специалисты поделились своими рекомендациями.

По их словам, в условиях санкционных ограничений автоматические обновления банковских приложений в официальных магазинах стали невозможными. Новые версии могут появляться в магазинах приложений лишь на короткое время, а затем их удаляют. Поэтому банки вынуждены оставлять старые приложения в рабочем состоянии, несмотря на риски. Эксперты объяснили, что это вынужденная мера, чтобы клиенты не остались без доступа к своим счетам.

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«Главная опасность старых версий в отсутствии актуальных обновлений безопасности. Банки тратят огромные средства на защиту своих систем, и взломать сам банк хакерам практически невозможно — затраты на кибератаку в разы превышают возможную выгоду. Угроза заключается не в глобальном взломе банка, а в индивидуальных уязвимостях», — отметили в Роскачестве.

Заразив устройство, такой «червь» может долгое время не подавать признаков жизни, ожидая подходящего момента, рассказали специалисты. Они предупредили, что когда он обнаруживает уязвимую систему, он в автоматическом режиме может совершать действия, которые повлекут к потере пользователем средств.

На телефоне должен быть только один банковский клиент — самый свежий. Не бойтесь удалять старые версии. Они не страховка, а лишние риски. Если приложение перестало работать или вы случайно его удалили, всегда можно обратиться в отделение банка. Сотрудники помогут установить актуальную версию за несколько минут

Сергей Кузьменко руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества

«Есть и принципиальный момент, который многие упускают: опасность приходит не только со старыми приложениями. Если на Android-смартфоне скачивать обновления из сомнительных источников, риски будут ровно те же, что и при использовании старой версии. Единственный безопасный вариант — официальный магазин приложений или установка через отделение банка», — заключил руководитель Центра Сергей Кузьменко.

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Ранее эксперт проекта Научно-исследовательского финансового института Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина назвала признаки мошеннических приложений. Она посоветовала россиянам прежде всего смотреть на имя разработчика.

«Если это крупный банк, а в графе "Разработчик" значится Иван Иванов, такому приложению лучше не доверять. У легальных компаний реквизиты почти всегда совпадают с названием бренда», — объяснила финэксперт.

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