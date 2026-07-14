Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:07, 14 июля 2026Интернет и СМИ

Россиянам назвали признаки мошеннических приложений

Финэксперт Иваткина посоветовала смотреть на имя разработчика при скачивании приложения
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Margo Evardson / Unsplash

Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина назвала признаки мошеннических приложений. Их специалистка перечислила в разговоре KP.RU.

Иваткина посоветовала россиянам прежде всего смотреть на имя разработчика. «Если это крупный банк, а в графе "Разработчик" значится Иван Иванов, такому приложению лучше не доверять. У легальных компаний реквизиты почти всегда совпадают с названием бренда», — объяснила финэксперт.

Материалы по теме:
Мошенники взломали «Госуслуги»: что делать, как вернуть доступ и куда обращаться за помощью
Мошенники взломали «Госуслуги»:что делать, как вернуть доступ и куда обращаться за помощью
10 апреля 2025
Телефонные мошенники обманывают россиян на миллиарды рублей. Что нужно знать, чтобы от них защититься?
Телефонные мошенники обманывают россиян на миллиарды рублей.Что нужно знать, чтобы от них защититься?
16 декабря 2024

При этом она напомнила, что из-за санкций и удаления приложений из магазинов многие крупные российские компании вынуждены маскироваться под другими именами. В этом случае скачивать приложения нужно только с официальных сайтов организаций. Важно тщательно проверить адрес ресурса: аферисты часто меняют одну букву или добавляют одну лишнюю, чтобы запутать пользователя и заманить его на поддельный сайт.

Также специалистка заявила, что мошенническим может быть приложение, которое появилось в магазине недавно, но у него уже множество однотипных хвалебных отзывов. По ее словам, не следует устанавливать и программы, имеющие мало отзывов и давно не обновляющиеся, — скорее всего, в них есть уязвимости, которые могут использовать злоумышленники.

Кроме того, Иваткина предостерегла от приложений, запрашивающих доступ к данным, которые не требуются для их работы, например, к геолокации, микрофону или списку контактов. Чтобы защититься от мошеннических программ, она призвала использовать антивирус.

Ранее россиянам раскрыли секрет надежного пароля. Руководитель группы информационной безопасности группы компаний InfoWatch Роман Алабин заявил, что пароль не должен содержать личные данные.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путин рассказал о важном разговоре с Набиуллиной
    Подсчитан рост платежа по семейной ипотеке с октября
    «Спартак» подписал контракт с испанским футболистом
    Россиян призвали поспешить с покупкой электрокара
    Россиянам назвали запретные действия при обнаружении клеща на теле
    Инстасамка утопила сумку за миллионы рублей
    Зеленский рассказал о важном соглашении с Францией
    Сотрудник круизного лайнера упал за борт у берегов Мексики и не выжил
    Участие ВСУ в параде в Париже вызвало ярость во Франции
    Танкеры с российской нефтью стали массово простаивать в море
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok