Россиянам назвали признаки мошеннических приложений

Финэксперт Иваткина посоветовала смотреть на имя разработчика при скачивании приложения

Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина назвала признаки мошеннических приложений. Их специалистка перечислила в разговоре KP.RU.

Иваткина посоветовала россиянам прежде всего смотреть на имя разработчика. «Если это крупный банк, а в графе "Разработчик" значится Иван Иванов, такому приложению лучше не доверять. У легальных компаний реквизиты почти всегда совпадают с названием бренда», — объяснила финэксперт.

При этом она напомнила, что из-за санкций и удаления приложений из магазинов многие крупные российские компании вынуждены маскироваться под другими именами. В этом случае скачивать приложения нужно только с официальных сайтов организаций. Важно тщательно проверить адрес ресурса: аферисты часто меняют одну букву или добавляют одну лишнюю, чтобы запутать пользователя и заманить его на поддельный сайт.

Также специалистка заявила, что мошенническим может быть приложение, которое появилось в магазине недавно, но у него уже множество однотипных хвалебных отзывов. По ее словам, не следует устанавливать и программы, имеющие мало отзывов и давно не обновляющиеся, — скорее всего, в них есть уязвимости, которые могут использовать злоумышленники.

Кроме того, Иваткина предостерегла от приложений, запрашивающих доступ к данным, которые не требуются для их работы, например, к геолокации, микрофону или списку контактов. Чтобы защититься от мошеннических программ, она призвала использовать антивирус.

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