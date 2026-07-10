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16:46, 10 июля 2026Интернет и СМИ

Россиянам дали три совета для создания надежных паролей

Эксперт Алабин заявил, что надежный пароль не должен содержать личные данные
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Пароль от аккаунта не должен содержать личные данные, в противном случае мошенники могут угадать его, заявил руководитель группы информационной безопасности группы компаний InfoWatch Роман Алабин. В разговоре с KP.RU он дал россиянам три совета для создания надежных паролей.

Алабин рассказал, что из-за утечек персональных данных в руках злоумышленников оказываются даты рождения, номера дома, квартиры и даже данные паспорта. Полученную информацию они могут использовать для взлома аккаунта.

Чтобы защитить учетную запись, эксперт порекомендовал придумывать уникальную последовательность цифр в качестве пароля. Также, по словам Алабина, можно воспользоваться генераторами паролей, встроенными в популярные браузеры. Хранить сгенерированные пароли можно в менеджерах паролей или зашифрованных заметках на телефоне.

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Наконец, аналитик посоветовал создавать разные пароли для разных аккаунтов. «И помните, что решающее значение имеет длина пароля, нежели его сложность: короткие пароли гораздо проще взломать методом перебора», — заключил он.

Алабин также напомнил, что необходимо использовать двухфакторную аутентификацию. Кроме того, можно включить уведомления о том, что в учетную запись осуществляется вход — так пользователь сразу узнает, что кто-то пытается получить доступ к его аккаунту, и успеет принять меры, добавил эксперт.

Ранее аналитик Лиана Кадырова раскрыла порядок действий при взломе аккаунта на «Госуслугах». Она, в частности, призвала проверить в личном кабинете, не успели ли злоумышленники оформить согласия и разрешения.

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