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18:11, 9 июля 2026Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли порядок срочных действий при взломе «Госуслуг» мошенниками

Аналитик Кадырова: Даже один вход мошенника на «Госуслуги» может обернуться проблемами
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Если мошенники хотя бы раз получили доступ к аккаунту на портале «Госуслуги», это может обернуться серьезными проблемами. Порядок срочных действий, которому нужно следовать после действий злоумышленников, раскрыла эксперт сервиса «Сравни» Лиана Кадырова в разговоре с RT.

«Перейдите в личный кабинет — Профиль — Безопасность — Действия в системе. Проверьте, не было ли подозрительных действий в учетной записи, чтобы понять, в каких организациях мошенники хотели взять кредиты. Если они были, свяжитесь с этими организациями и уточните, есть ли заявления от вас, и сообщите, что их подавали не вы», — рассказала аналитик.

Также Кадырова посоветовала отозвать в личном кабинете разрешения и согласия, если они уже были сформированы злоумышленниками. В случае, если мошенники завладели доступом к аккаунту, то восстанавливать его следует только через официальные каналы, например, через банк. Наконец, эксперт посоветовала проверить кредитную историю и установить самозапрет на кредиты.

Ранее стало известно, что мошенники стали запугивать абитуриентов аннулированием баллов ЕГЭ. Аферисты предлагают решить эту проблему, заплатив штраф.

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