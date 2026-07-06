Мошенники начали запугивать россиян легендой об аннулировании результатов ЕГЭ

Эксперт Ушаков: Мошенники начали запугивать абитуриентов аннулированием результатов ЕГЭ

Мошенники начали запугивать абитуриентов и их родителей с помощью легенды об аннулировании результатов ЕГЭ. Об этом россиян предупредил пресейл-инженер ИБ-компании «Спикател» Денис Ушаков в разговоре с RT.

По словам Ушакова, мошенники звонят абитуриентам, представляются сотрудниками надзора в области образования и утверждают, что результаты ЕГЭ будут аннулированы из-за списывания. «Пока жертва в панике, ей предлагают "решить вопрос в частном порядке", заплатив крупный "штраф", либо снова пытаются завладеть аккаунтом, чтобы "удалить запись с камер из базы", — объяснил эксперт.

Ушаков добавил, что мошенники используют и другие схемы, чтобы обманывать абитуриентов. Например, представляются во время звонка сотрудниками вуза и просят продиктовать код из СМС или перейти по ссылке, чтобы подписать онлайн приказ о зачислении. При этом они пугают жертву тем, что она потеряет бюджетное место, если откажется это сделать.

А тех, кто поступает на платное отделение, мошенники обманывают с помощью другой легенды: они говорят, что у банка абитуриента отозвали лицензию, поэтому необходимо срочно оплатить обучение по новым реквизитам. Специалист отметил, что злоумышленники также активно рассылают фишинговые ссылки.

Ушаков напомнил, что операторы «Госуслуг», сотрудники вуза или банка не звонят абитуриентам и их родителям напрямую и не запрашивают коды подтверждения и личную информацию. «Помните, что важный инструмент мошенников — срочность и паника. (...) Настоящий процесс поступления инертен, любой приказ сначала публикуется на официальном сайте», — заключил эксперт.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенников, направленной на любопытство. Отмечалось, что аферисты отправляют сообщения о нарушении тишины в доме и оставляют в нем вредоносную ссылку.