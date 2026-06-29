Сделки с недвижимостью онлайн, новое требование при переводах через СБП и защита от мошенников. Что изменится в России с 1 июля?

С июля в России заработают законы для борьбы с мошенниками

Начало второго полугодия традиционно привносит ощутимые законодательные изменения и нововведения, которые касаются миллионов россиян и мигрантов. С 1 июля, в частности, усилится защита детей от мошенников, появится новое требование при переводах через СБП, а сделки с недвижимостью начнут оформлять онлайн с помощью биометрии. Подробнее — в материале «Ленты.ру».

Родители смогут получать справки по банковским счетам и вкладам детей

С начала июля родители, усыновители или попечители детей в возрасте от 14 до 18 лет смогут получать справки по их банковским счетам и вкладам. Сведения о законных представителях будут поступать в финансовые организации в электронном виде из государственных информационных систем. Если там нужная информация отсутствует, ее можно будет получить на основании свидетельства о рождении, об усыновлении (удочерении) или акта органа опеки и попечительства о назначении попечителя.

Нововведение призвано дополнительно защитить подростков от попыток вовлечь их в финансовое мошенничество с использованием оформленных на них банковских карт.

При переводах и платежах через СБП появится новое требование

С начала второго полугодия в России станет обязательным указание ИНН при переводах и платежах по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП). Как уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК), для граждан ничего не изменится: обмениваться этим идентификатором при операциях между собой через инфраструктуру НСПК будут сами банки.

Предполагается, это станет еще одним инструментом по борьбе с мошенниками и дропперами.

Вводятся новые правила подтверждения доходов для получения кредитов

Последние три месяца банки и микрофинансовые организации (МФО) постепенно отказываются от упрощенных подходов к оценке доходов заемщиков для расчета долговой нагрузки. В частности, выписки по счетам теперь разрешено использовать только для подтверждения зарплаты, пенсии, социальных выплат и доходов от сдачи недвижимости в аренду. Остальные поступления средств на счет нужно подтверждать дополнительными документами.

Фото: РИА Новости

Потенциальный заемщик все еще вправе сообщить финансовой организации данные о доходах без подтверждающих документов. Но с 1 июля Центробанк вводит ограничение — дисконтирующий коэффициент в 10 процентов. Это значит, что из неофициальных доходов банк будет учитывать только 90 процентов от заявленной суммы.

Полностью отказаться от упрощенного подхода и учитывать только официально подтвержденные доходы заемщиков планируется с 1 июля 2027 года.

Защиту клиентов МФО усилят

Вступает в силу новая редакция базового стандарта для микрофинансовых организаций. Среди главных нововведений, в частности, запрет заранее проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг, в том числе тех, которые предоставляются не одновременно с заключением договора.

Также обязательным станет предоставление полной информации о дополнительной услуге, ее поставщике, праве отказаться от нее и влиянии отказа на условия займа.

Кроме того, МФО теперь запрещено выделять только самые выгодные условия договора, скрывая остальные с помощью цвета, размера или вида шрифта и других приемов.

Реклама микрофинансовой организации, 2018 год Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Сделки с недвижимостью начнут оформлять онлайн с помощью биометрии

С начала второго полугодия в России вводится новый механизм заключения дистанционных сделок с недвижимостью: теперь подтвердить личность при регистрации прав можно будет с помощью биометрии — изображения лица и голоса, а также усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). При этом, получить подтвержденную биометрию (в том числе очную идентификацию в банке) и оформить УКЭП нужно заранее.

К недостаткам новой схемы в экспертном сообществе относят риски взлома аккаунта на «Госуслугах», кражу данных электронной подписи и фишинговые сайты. Кроме того, никуда не уходит необходимость проверки юридической чистоты объекта.

Появится новый вид страхования жизни

С 1 июля россиянам будет доступен новый страховой продукт двух видов: страхование жизни с объявленной доходностью инвестиций и страхование с расчетной доходностью.

В первом случае страховщик помимо страховой суммы выплачивает страхователю инвестиционный доход, размер которого определяется страховщиком без привязки к каким-либо активам (минимальный гарантированный доход).

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

При страховании с расчетной доходностью помимо страховой суммы выплачивается инвестиционный доход, который рассчитывается по формуле, указанной в договоре страхования, и размер которого зависит от доходности конкретных активов или иных рыночных факторов.

Такой договор может быть заключен только с физическим лицом, являющимся квалифицированным инвестором, при единовременной уплате им страховой премии в размере не менее шести миллионов рублей.

Изменится порядок получения сведений для назначения социальных выплат

Социальный фонд России (СФР) изменит порядок получения данных, необходимых для назначения социальных выплат. Нововведения коснутся основных мер поддержки: больничных листов, детских пособий и других.

Согласно новым правилам, в первую очередь СФР будет обращаться к информации, уже содержащейся в индивидуальном лицевом счете гражданина. Если данных в системе окажется недостаточно, фонд наделяется правом направлять официальные запросы работодателю или непосредственно самому работнику.

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Для граждан новые правила упростят жизнь: им потребуется предоставлять самим меньше документов, поскольку большая часть данных будет поступать автоматически. В свою очередь, для работодателей устанавливается обязанность оперативно предоставлять недостающую информацию по запросу фонда.

Северную надбавку начнут выплачивать по-новому

С 1 июля упрощаются правила выплаты северной надбавки к страховой пенсии гражданам, проживающим на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах. Тем, кому приносят пенсию домой или выплачивают в кассе на почте, больше не потребуется ежегодное подтверждение места фактического проживания.

Помимо этого новая норма распространяется на пенсионеров, которые получают выплату в стационарной организации социального обслуживания, а также в исправительном или медицинском учреждении.