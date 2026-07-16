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Забота о себе
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05:01, 16 июля 2026Забота о себе

Сексолог предупредила о минусах влечения к умным людям

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: AlpakaVideo / Shutterstock / Fotodom

Людей, которых возбуждает интеллект, называют сапиосексуалами, рассказала психолог, сексолог Кэндис О'Нил. О минусах такого типа влечения она предупредила в беседе с Metro.

По словам О`Нил, обычно себя считают сапиосексуалами высокоинтеллектуальные люди, которые в первую очередь обращают внимание не на внешность, а на общие интересы и способность поддержать разговор. Однако в жизни люди с таким влечением сильно отличаются друг от друга: одни ищут интересного собеседника, а другие не хотят встречаться с теми, у кого нет докторской степени или престижной работы.

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О`Нил также предупредила, что влечение к людям с высоким интеллектом может маскировать высокомерие или снобизм. Также, по ее словам, у такой сексуальности есть неочевидный риск, о котором редко вспоминают: со временем необходимость поддерживать интеллектуальные беседы и философские дискуссии начнет утомлять, и то, что казалось привлекательным в начале, будет давить и раздражать.

Ранее сексолог Дмитрий Гухман предложил парам поиграть в интимную игру с щекоткой перед сексом. По его словам, щекотка вызывает возбуждение, почти на 100 процентов схожее с половым.

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