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Забота о себе
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03:00, 15 июля 2026Забота о себе

Парам подсказали необычную интимную игру перед сексом

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Дмитрий Гухман предложил парам поиграть в одну необычную интимную игру перед сексом. Ее он подсказал в своем Telegram-канале.

Как пояснил Гухман, сначала партнеры должны по очереди щекотать друг друга. Начинать нужно со стоп, а затем необходимо подниматься выше по телу. При этом улыбаться во время процесса запрещено, подчеркнул специалист.

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«Если на вашем лице или лице партнера появится улыбка — снимается одна вещь, и тот, кто снимает, целует другого партнера», — написал он. Сексолог заверил, что половой акт начнется еще до того, как один из партнеров останется полностью голым. Он также добавил, что щекотка вызывает возбуждение, почти на 100 процентов схожее с половым.

Ранее сексолог Энджи Раунтри рассказала женщинам о пользе мастурбации. Она считает, что с помощью самоудовлетворения можно справиться с тревожностью.

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