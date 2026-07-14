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Забота о себе
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07:03, 14 июля 2026Забота о себе

Сексолог назвала женщинам неожиданную пользу мастурбации

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DenisProduction.com / Shutterstock / Fotodom

Практика осознанной мастурбации может благотворно влиять на женское здоровье, заявила сексолог Энджи Раунтри. О неожиданной пользе самоудовлетворения она рассказала изданию New York Post.

По словам специалистки, осознанная мастурбация — это сочетание сексуальной стимуляции с техниками осознанности. Раунтри считает, что такая практика помогает не только получить удовольствие, но и справиться с тревожностью. «Регулярная практика осознанной мастурбации со временем может уменьшить стресс, отчасти за счет снижения уровня кортизола», — отметила сексолог.

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Эксперт объяснила, что во время такой практики организм вырабатывает окситоцин, который способствует расслаблению и более крепкому сну. Кроме того, она помогает лучше понимать собственные ощущения, изучать сексуальные предпочтения и чувствовать себя увереннее, не ориентируясь на ожидания партнера.

Сексолог рекомендовала во время этой практики и не ставить целью обязательное достижение оргазма. По ее словам, важно сосредоточиться на ощущениях, выбрать спокойную обстановку и воспринимать осознанную мастурбацию как способ расслабиться и восстановить контакт с собственным телом.

Ранее профессор психологии Каролин Пукалл рассказала, что чаще всего в постели люди переживают из-за вопросов, связанных с сексуальным желанием. Она пояснила, что большинство мужчин и женщин думали, что их желание является слишком слабым, не совпадает с потребностями партнера или отличается от того, каким оно было раньше.

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