Названа самая частая причина для беспокойства в постели у мужчин и женщин

Главный вопрос, который в постели беспокоит и мужчин, и женщин, оказался связан с уровнем их сексуального желания. Об этом рассказала профессор психологии Каролин Пукалл, пишет HuffPost.

Психолог отметила, что, согласно выводам недавнего опроса, около 67 процентов людей испытывают тревогу из-за сексуального влечения. Чаще всего люди переживали, что их желание является слишком слабым, не совпадает с потребностями партнера или отличается от того, каким оно было раньше. Особенно часто участники отмечали страх не соответствовать ожиданиям партнера.

«Главный вывод заключается в том, что переживания по поводу либидо очень распространены. Многие люди беспокоятся о том, является ли их уровень желания нормальным», — сказала Пукалл. Она добавила, что сексуальное желание может изменяться из-за стресса, усталости, проблем с психическим состоянием, приема лекарств, заботы о детях и недовольства собственной внешностью.

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