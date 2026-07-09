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Забота о себе
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03:00, 9 июля 2026Забота о себе

Названа самая частая причина для беспокойства в постели у мужчин и женщин

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Главный вопрос, который в постели беспокоит и мужчин, и женщин, оказался связан с уровнем их сексуального желания. Об этом рассказала профессор психологии Каролин Пукалл, пишет HuffPost.

Психолог отметила, что, согласно выводам недавнего опроса, около 67 процентов людей испытывают тревогу из-за сексуального влечения. Чаще всего люди переживали, что их желание является слишком слабым, не совпадает с потребностями партнера или отличается от того, каким оно было раньше. Особенно часто участники отмечали страх не соответствовать ожиданиям партнера.

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«Главный вывод заключается в том, что переживания по поводу либидо очень распространены. Многие люди беспокоятся о том, является ли их уровень желания нормальным», — сказала Пукалл. Она добавила, что сексуальное желание может изменяться из-за стресса, усталости, проблем с психическим состоянием, приема лекарств, заботы о детях и недовольства собственной внешностью.

Ранее пользователи Reddit рассказали о самых ярких эротических переживаниях. Многие заявили, что им надолго запомнились эмоции после секса в общественных местах.

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