Рэпер Гуф попал в черный список украинского «Миротворца»

Рэпер Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Информация об исполнителе появилась на ресурсе в понедельник, 31 июля.

Портал внес музыканта в черный список с формулировками «Сознательное нарушение государственной границы Украины» и «Незаконная гастрольная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма». Отмечается, что рэпер посетил полуостров 15 июля.

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В дискографии Гуфа 10 студийных альбомов, последний из которых, записанный совместно с рэпером Слимом, вышел в 2017 году. Долматов также является основателем и бывшим участником группировки Centr.

«Миротворец» публикует личные данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к Киеву или посетивших без согласия властей Крым, который Украина считает своей территорией. Попадание в черный список сайта не означает запрет на въезд в страну, тем не менее Служба безопасности Украины часто принимает такое решение в отношении находящихся в базе лиц.