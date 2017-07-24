Кустурица попал в базу «Миротворца»

Сербский режиссер Эмир Кустурица попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». На портале появились его личные данные.

Кинематографист внесен в список врагов Украины с формулировками «Сознательное нарушение государственной границы Украины», «Отрицание российской агрессии. Участие в легализации аннексии Крыма» и «Незаконная гастрольная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма».

23 июля стало известно, что Кустурица приехал в Крым со своей панк-группой The No Smoking Orchestra. Во время концерта он позвал желающих выйти на сцену, после чего начал танцевать вместе с ними, а затем отжиматься.

«Миротворец» регулярно публикует личные данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к Киеву, а также посетивших Крым после его присоединения к России. Попадание в базу сайта, однако, не означает запрета на въезд в страну. Тем не менее Служба безопасности Украины часто принимает такое решение в отношении артистов, находящихся в черном списке сайта.