Мария Аронова назвала попадание в базу «Миротворца» огромной трагедией

Российские артисты Мария Аронова, Андрей Ургант и Михаил Полицеймако попали в базу «Миротворца». Персональные данные деятелей культуры появились на украинском сайте.

«Это очень грустно. Я никогда не скрывала, что если мне задали бы вопрос о том, где бы я хотела и могла бы жить, то это был бы город Киев. Я очень скучаю по Киеву, безумно люблю Украину. У меня там очень много друзей», — прокомментировала в беседе с RT ситуацию Аронова.

«Скажу честно, что ничего не понимаю в политике, но я настолько люблю украинский народ, Киев, Одессу, Харьков и Днепропетровск, что для меня это огромная трагедия, что я не могу туда ездить», — добавила она.

Актрису внесли в список врагов Украины с формулировкой «Сознательное нарушение государственной границы Украины» и «Незаконная гастрольная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма».

«Миротворец» регулярно публикует личные данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к украинским властям, а также посетивших Крым после его присоединения к России. Попадание в базу сайта, однако, не означает запрета на въезд в страну. Тем не менее, Служба безопасности Украины часто принимает такое решение в отношение находящихся в черном списке ресурса артистов.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014-го в результате референдума. Украинские власти расценивают полуостров как свою территорию, а его посещение без согласования с Киевом — как нарушение государственной границы. Москва настаивает, что процедура плебисцита соответствовала нормам международного права.