Украинские туркомпании уличили в организации поездок на российские концерты

Туристические фирмы Украины организуют поездки на концерты российских артистов, которым запрещен въезд в страну из-за посещения Крыма. Об этом сообщает украинский портал «Вести» во вторник, 13 июня.

Как рассказал менеджер компании «Клуб авантюристов» Артем Бочаров, «на "Ленинград" у нас уехало восемь автобусов по 50 человек». «Мы там не ночевали, приехали за час до концерта, а после — сразу в обратный путь. Интересовались группой "Би-2", тоже шесть автобусов уехало. Захотят поехать на [Григория] Лепса в Минск — не проблема: задаток вперед и поедем», — добавил он.

«Аудитория [Елены] Ваенги, Лепса, [Стаса] Михайлова самая активная и платежеспособная. Их слушателям подорваться на концерт в Минск, Кишинев или Москву — вообще не вопрос. А раз будет спрос, будет и предложение», — заявил организатор концертов Юрий Гулевич.

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В мае Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла информацию о запрете лидеру «Ленинграда» Сергею Шнурову на въезд в страну. Месяцем ранее данные о музыканте появилась на сайте «Миротворец», где его коллектив обвинили в несанкционированном Киевом выступлении в Севастополе в 2016 году. Лепс также оказался в базе «Миротворца» из-за концертов на полуострове.

В декабре 2014-го СБУ пригрозила запретом на посещение Украины Ваенге за планируемое выступление в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Стас Михайлов отказался от концертов на Украине в сентябре того же года.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума. Несмотря на это, украинские власти считают регион своей территорией. Москва утверждает, что присоединение полуострова прошло в соответствии с нормами международного права. Российским артистам, посетившим Крым, Киев запрещает въезд на территорию Украины. «Миротворец» публикует личные данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к киевским властям, а также побывавших на полуострове после его присоединения к России.