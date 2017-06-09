Украинские радикалы попытались сорвать концерт Ирины Билык

Националисты попытались сорвать концерт народной артистки Украины Ирины Билык в Одессе. Радикалы из организации «Правый сектор» (запрещена в России) устроили потасовку с полицией, прорываясь на мероприятие, передает ТАСС в пятницу, 9 июня.

Как сообщили агентству в пресс-службе Национальной полиции Украины, активисты провоцировали сотрудников правоохранительных органов и посетителей концерта, кидались в них яйцами и выкрикивали оскорбления. «Следователями событие квалифицировано как хулиганство, а также как угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», — отметили в пресс-службе.

В результате стычек задержаны несколько протестующих, в том числе бывший лидер одесского отделения «Правого сектора» Сергей Стерненко. Позже полиция освободила его. Активист объявил в Facebook, что сотрудники правоохранительных органов избили его.

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Украинские националисты выступили против проведения концерта Билык в Одессе из-за того, что певица выступала в российском Крыму.

Ранее, в мае, одесские радикалы пригрозили сорвать концерт украинского музыканта Ивана Дорна и устроили беспорядки на выступлении певицы Светланы Лободы.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума. Несмотря на это, украинские власти считают регион своей территорией. Москва же утверждает, что присоединение полуострова прошло в соответствии с нормами международного права.