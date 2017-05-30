Культура
 

Дорн высказался об отмене концерта на фоне угроз украинских радикалов

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Иван Дорн
Иван Дорн

Певец Иван Дорн прокомментировал отмену выступления в Одессе, которое планировали сорвать украинские националисты. Его слова передает РЕН ТВ.

Артист заявил, что от концерта, запланированного на 9 июня, отказались еще месяц назад. Музыкант подчеркнул, что, несмотря на угрозы радикалов, он не прекратит выступать на Украине. «Я буду выступать, пока есть люди, которые любят мою музыку», — пообещал Дорн.

29 мая бывший руководитель одесского отделения организации «Правый сектор» (запрещена в России) Сергей Стерненко пригрозил сорвать концерт певца. С таким же обещанием выступил лидер Союза приднестровцев Украины Олег Хвощевский.

28 мая националисты устроили беспорядки на концерте украинской певицы Светланы Лободы. Выступление было отменено.

В апреле Дорн заявил, что считает украинцев и русских братьями, а ссора Москвы и Киева скоро закончится. Его слова раскритиковал министр культуры Украины Евгений Нищук.

Иван Дорн — бывший участник группы «Пара Нормальных», с 2010-го занимается сольной карьерой. В его дискографии три студийных альбома, последний, OTD, вышел в апреле 2017 года.

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