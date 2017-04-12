Музыкант Иван Дорн объявил о скором примирении России и Украины

Украинский певец и композитор Иван Дорн в интервью российскому видеоблогеру Юрию Дудю заявил, что «ссора» Киева и Москвы скоро закончится. Видеозапись беседы опубликована на YouTube-канале «вДудь».
«Оттепель уже начинается», — объявил Дорн. Он добавил также, что его выступления в России возмущают украинских политиков.
Помимо этого музыкант заявил, что не финансировал антитеррористическую операцию Киева (АТО — так украинские власти называют военный конфликт на юго-востоке страны — прим. «Ленты.ру»). «Деньги давались на пострадавших в Мариуполе, когда произошел обстрел», — отметил исполнитель. Он подчеркнул, что один из волонтеров решил распорядиться средствами по своему усмотрению, после чего публично поблагодарил за это певца.
Как отмечает портал Страна.ua, после интервью Дорна раскритиковали пользователи соцсетей. Музыканта назвали «фальшивым патриотом» и обвинили в попытках «угодить всем».
В марте Дорн выпустил клип на англоязычную песню Collaba, которую назвал «одой проституткам». Композиция войдет в альбом Open the Dorn.
Иван Дорн — украинский певец, диджей и телеведущий, бывший участник группы «Пара Нормальных». С 2010 года начал сольную карьеру. В феврале 2017 года музыкант выпустил концертный альбом Jazzy Funky Dorn.