Музыкант Иван Дорн объявил о скором примирении России и Украины

Украинский певец и композитор Иван Дорн в интервью российскому видеоблогеру Юрию Дудю заявил, что «ссора» Киева и Москвы скоро закончится. Видеозапись беседы опубликована на YouTube-канале «вДудь».

«Оттепель уже начинается», — объявил Дорн. Он добавил также, что его выступления в России возмущают украинских политиков.

Помимо этого музыкант заявил, что не финансировал антитеррористическую операцию Киева (АТО — так украинские власти называют военный конфликт на юго-востоке страны — прим. «Ленты.ру»). «Деньги давались на пострадавших в Мариуполе, когда произошел обстрел», — отметил исполнитель. Он подчеркнул, что один из волонтеров решил распорядиться средствами по своему усмотрению, после чего публично поблагодарил за это певца.

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Как отмечает портал Страна.ua, после интервью Дорна раскритиковали пользователи соцсетей. Музыканта назвали «фальшивым патриотом» и обвинили в попытках «угодить всем».

В марте Дорн выпустил клип на англоязычную песню Collaba, которую назвал «одой проституткам». Композиция войдет в альбом Open the Dorn.

Иван Дорн — украинский певец, диджей и телеведущий, бывший участник группы «Пара Нормальных». С 2010 года начал сольную карьеру. В феврале 2017 года музыкант выпустил концертный альбом Jazzy Funky Dorn.

