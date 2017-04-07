Режиссер Меньшов пожалел об огласке передачи денег для Донбасса

Режиссер и актер Владимир Меньшов подтвердил, что передавал деньги в поддержку Донбасса, и выразил сожаление, что ситуация получила публичную огласку. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Действительно, я передал некую сумму денег для Донбасса, но я не хочу об этом говорить, не хочу обнародовать», — подчеркнул Меньшов.

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Артист добавил, что представители Службы безопасности Украины (СБУ), которая проводит расследование произошедшего, к нему не обращались.

6 апреля пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что ведомство начало проверку после сообщений о передаче Меньшовым миллиона рублей ополченцам Донбасса. Она подчеркнула, что если деньги кинематографиста попадут в организации, которые на Украине расцениваются как террористические, то в отношении Меньшова заведут уголовное дело.

Днем ранее писатель Захар Прилепин объявил, что Меньшов принес на его передачу «Чай с Захаром» пакет с миллионом рублей и компьютером в качестве помощи Донбассу. Литератор отметил, что артист попросил не предавать его поступок огласке.

Владимир Меньшов снял такие ленты, как «Розыгрыш», «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит», а также сыграл в том числе в «Легенде №17», «Generation П», «Ночном дозоре», «Дневном дозоре» и «Сказе про то, как царь Петр арапа женил».