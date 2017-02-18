Немецкое литературное агентство прекратит представление прав Прилепина

Литературное агентство Wiedling Literary Agency, представляющее на Западе интересы русскоязычных авторов, приняло решение прекратить активное представление прав литературных произведений писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает «Би-би-си».

Решение находящегося в ФРГ агентства связано с сообщениями о том, что Прилепин получил пост заместителя командира батальона спецназа самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Глава Wiedling Literary Agency Томас Видлинг отметил, что агентство продолжает выполнять свои контрактные обязательства перед всеми партнерами-издательствами, которые публикуют произведения Прилепина в переводах. При этом свои возможные прибыли от этих услуг агентство пожертвует правозащитной компании Amnesty International.

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13 февраля глава ДНР Александр Захарченко вручил Прилепину погоны майора Вооруженных сил республики. В тот же день сообщалось, что писатель сформировал в Донбассе свое подразделение. По его словам, подразделение было создано еще в октябре, но широко известно об этом стало только сейчас.

16 февраля сообщалось, что СБУ ведет в отношении Прилепина расследование по статьям «Участие в деятельности террористической организации» и «Финансирование терроризма» УК Украины.