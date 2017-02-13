Захар Прилепин сформировал в Донбассе собственный батальон

Известный писатель Захар Прилепин сформировал в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) свой батальон, где занял должность политрука. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает kp.ru.

«У меня есть определенные возможности, и я не вижу причин оставаться в стороне», — прокомментировал Прилепин. Он отметил, что по его инициативе создано воинское подразделение, которое будет стремиться к тому, чтобы «на белом коне въехать в какой-нибудь оставленный ранее близлежащий город». По словам писателя, Донбасс — «это зона ответственности не перед жителями Донбасса или Украины, а перед будущим».

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10 февраля российские телекомпании организовали благотворительный телемарафон «Хватит убивать!» в поддержку детей Донбасса. В рамках мероприятия был устроен телемост Москва — Донбасс — Санкт-Петербург. Трансляцию из Донбасса вел Прилепин. Во включениях из Донецка были показаны спецрепортажи о гуманитарной катастрофе в регионе с участием мирных жителей.

В конце ноября 2016-го Прилепин пригласил в Донецк сербского режиссера Эмира Кустурицу. «Мы договорились, что туда поедем», — сообщил литератор. Он добавил, что встречу они назначили, когда познакомились в Белграде.

Захар Прилепин — русский писатель. С декабря 2015 года занимает должность советника главы ДНР Александра Захарченко.