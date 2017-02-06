Телеканалы вместе с музыкантами соберут деньги детям Донбасса

РЕН ТВ и Пятый канал организуют благотворительный телемарафон «Хватит убивать!» в поддержку детей Донбасса. 10 февраля в прямом эфире телеканалов выступят российские музыканты. Во время трансляции зрители могут перевести на короткий номер пожертвования, которые будут переданы детским домам, школам и детсадам Донбасса.

Участие в мероприятии подтвердили Алекандр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ», Юлия Чичерина, Сергей Галанин и «Серьга», Джанго,

музыканты «25/17», Вадим Самойлов, Дмитрий Ревякин, Вадим Степанцов и «Бах-ыт-компот» и другие исполнители.

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В рамках марафона будет организован телемост Москва — Донбасс — Санкт-Петербург. Трансляцию из российской столицы проведет Андрей Добров (РЕН ТВ), из Петербурга — Ника Стрижак (Пятый канал), писатель и ведущие проекта «Соль» Захар Прилепин будет включаться из Донбасса.

Во время телемарафона будут показаны спецрепортажи о гуманитарной катастрофе в этом регионе, журналисты выведут в эфир мирных жителей, ставших жертвами обстрелов, которые расскажут о своей жизни в условиях войны.

В преддверии мероприятия РЕН ТВ запустил в соцсетях хештег #ХВАТИТУБИВАТЬ. Его поддержали музыканты — участники марафона, к призыву прекратить войну в Донбассе присоединились и обычные пользователи.

Марафон стартует пятницу, 10 февраля, в 23:00 по московскому времени.

В конце января ситуация в Донбассе обострилась. Вооруженные силы Украины попытались перейти в наступление в районе Авдеевки. Бои там стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории ДНР.